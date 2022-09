Wat is de MRBB, de financiële groep achter de Boerenbond met een vermogen van 5 miljard?

De Maatschappij van Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) is een vennootschap die het vermogen van de Boerenbond beheert. Hierboven tonen we vier belangrijke partners van de MRBB, maar in totaal zijn meer dan 70 bedrijven verbonden aan de financiële holding achter de Boerenbond. Vaak gaat het om bedrijven in de landbouwindustrie, het bank- en verzekeringswezen en in vastgoed. Doen die bedrijven het goed, dan krijgt de holding van de Boerenbond meer inkomsten.

De MRBB heeft een innige samenwerking met de Boerenbond, de belangenorganisatie van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Zo zitten in de raad van bestuur van de Boerenbond twee personen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de MRBB. De MRBB keert elk jaar bovendien miljoenen aan werkingsmiddelen uit aan de Boerenbond. “Elk jaar garandeert de holding een tussenkomst van 33 miljoen euro, die dan geïnvesteerd wordt in een belangenorganisatie (de Boerenbond, red.)”, zegt voorzitter van de Boerenbond en voormalig CD&V-parlementslid Lode Ceyssens.