Ook Nederlandse regering grijpt in om energiefactuur te milderen: basispakket voor iedereen aan prijs van vóór de oorlog

Het is altijd uitkijken om de vergelijking met ons land te trekken, want Nederland kiest nu voor een compleet ander systeem om de energiefactuur te verlichten. Waar de steun in België vooral gebaseerd is op inkomen (onder een bepaald belastbaar jaarinkomen wordt de energiefactuur getemperd), kijkt de Nederlandse overheid vooral naar het verbruik (lees: onder een bepaald energieverbruik betaal je een 'normalere' prijs).