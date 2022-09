Nog onduidelijk wie nieuwe burgemeester Sint-Truiden wordt: meerderheid raakt het niet eens over kandidaat 

De Truienaar heeft er zo zijn mening over: “Wie burgemeester gaat worden weet ik niet, maar ik denk dat we met geen enkele van de drie een goed bestuur gaan hebben. En ik zie het ook niet meteen beter worden”, zegt een man. “Overal waar je komt, hoor je roddels, maar het zijn wel roddels die uiteindelijk steek houden”, voegt hij er aan toe. Een andere vrouw is van dezelfde mening: “Ik hoop op een fatsoenlijke burgemeester en geen corrupte. Waar rook is is vuur”, zei ze vanmorgen aan onze reporter. En nog een andere man: “Het maakt eigenlijk allemaal niet uit wie het wordt, ze doen toch allemaal hun goesting.”