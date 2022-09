Noordoost-Limburgse gemeenten gaan volgend jaar minder spuiten tegen eikenprocessierupsen

"Dit jaar hebben de gemeenten ook nauwelijks klachten over eikenprocessierupsen binnengekregen", vertelt expert Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum. "En we zien zelf ook dat de 150 nesten die we hier in ons lab hebben gekweekt, nauwelijks vlinders hebben opgeleverd. En ook insectenkenners die 's nachts lichtvallen plaatsen, hebben weinig vlinders van de processierupsen gezien. Dus ik denk dat we het risico kunnen nemen en minder preventief behandelen, in het buitengebied. Maar uiteraard zullen we dit van nabij opvolgen."