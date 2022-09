Oosterzele plant referendum over mogelijke fusie met buurgemeenten

De gemeente Oosterzele plant een referendum over een mogelijke fusie met omliggende gemeenten. Het referendum moet in de eerste plaats duidelijk maken of inwoners een fusie wel zien zitten, maar ook met welke gemeenten ze het liefst fuseren. Oosterzele grenst aan Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Zottegem, Gavere, Merelbeke en Melle.