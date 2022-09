Oprit A12 aan Plantentuin in Meise gaat definitief dicht

“We waren in het begin zelf gekant tegen het afsluiten van de oprit omdat we meer verkeer en dus ook files vreesden in de dorpskern”, zegt schepen van Mobiliteit in Meise, Ruben Algaba (LB+). “Nu blijkt uit tellingen tijdens de proefperiode dat de impact eerder beperkt bleef en dat er niet zoveel negatieve gevolgen zijn, waardoor we de oprit definitief zullen sluiten. "