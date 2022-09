Ouders Madeleine McCann verliezen in Straatsburg rechtszaak tegen Portugese ex-speurder

Maar ook het EHRM volgt de ouders niet. In het persbericht van het EHRM staat te lezen: "Zelfs als we aannemen dat de reputatie van de ouders was geschaad, was dit niet vanwege het argument van de auteur van het boek, maar eerder door de verdenkingen die tegen hen waren geuit, die ertoe hadden geleid dat ze tijdens deze strafrechtelijke zaak zelf in onderzoek werden gesteld", klonk het. "Dit had geleid tot intense media-aandacht en veel controverse."

De McCanns hebben nu drie maanden de tijd om in beroep te gaan tegen deze beslissing.