Krijgen grote bierdrinkers sowieso een bierbuik? "Complex verhaal, want alcohol beïnvloedt verschillende processen in ons lichaam"

"De term "bierbuik" komt voort uit twee zaken: mannen drinken over het algemeen vaker bier dan vrouwen, en ze stapelen vooral vet op rond de buik. Pas na de menopauze verandert dat bij vrouwen, en gaan ze ook vooral vet rond de buik opslaan, in plaats van elders in hun lichaam. Daarnaast bevat alcohol veel calorieën: 7 per gram, tegenover 4 calorieën per gram suiker en 9 calorieën per gram vet. Het cliché wil dan de calorieën uit bier rechtstreeks naar de buik gaan, maar zo eenvoudig is het niet", zegt Michaël Sels, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.