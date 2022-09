Nederlandse koning Willem-Alexander in Troonrede: "Pijnlijk dat mensen moeite hebben om rekeningen te betalen" 

Het vertrouwen in de politiek in Nederland is buitengewoon laag, zo blijkt uit peilingen van onder meer het EenVandaag-opiniepanel. Volgens het actualiteitenprogramma EenVandaag heeft slechts 15 procent vertrouwen in de Nederlandse regering. Alleen in 2013, na miljardenbezuinigingen, was die score lager: toen had nog 14 procent vertrouwen in het kabinet. Dit jaar krijgt de regering-Rutte een 3,3 als rapportcijfer, aldus EenVandaag.