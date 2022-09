Politie in Zwijndrecht leert kinderen al spelend veilig op het internet te surfen via online spel

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die in het vierde, vijfde of zesde leerjaar zitten in Zwijndrecht, krijgen voortaan op een leuke manier les over de mogelijkheden en gevaren van het internet. Dat gebeurt via het spel "Hackshield" dat de politie van Zwijndrecht in de drie basisscholen van de gemeente heeft voorgesteld. “Het spel gaat over verschillende thema’s zoals cyberpesten, maar ook over wat een sterk wachtwoord is of waarvoor je moeten opletten als je online dingen opzoekt”, vertelt Tom Marcelo van Politiezone Zwijndrecht.