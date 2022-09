Project Bewegen Op Verwijzing wil mensen in Noord-Limburg meer doen bewegen voor hun fysieke en mentale gezondheid

Andy Paesen is kinesist en daarnaast ook één van de coaches van Bewegen Op Verwijzing in Bocholt en Pelt: "Nadat mensen naar mij worden doorverwezen, ga ik met hen aan de slag. Ik stel een beweegplan op waarin ik rekening hou met hun interesses en wat ze zeker wel en niet willen doen. Zo is het plan makkelijker vol te houden."