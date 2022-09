Anderstaligen en laaggeletterden werken mee aan Borgerhoutse Reus: "Nederlands oefenen en sociale contacten leggen"

De cursisten van Ligo Antwerpen bouwen een reus voor de reuzenstoet van zaterdag in Borgerhout. "De reus is op dit moment nog niet in elkaar gezet. We organiseren 4 workshops waar dan 50 tot 70 cursisten samenwerken aan de reus. Ze praten met elkaar en leren zo niet alleen de taal, maar leggen ook sociale contacten", vertelt Polak aan Radio2 in Antwerpen.