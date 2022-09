Rijhuis in Vorst deels onbewoonbaar door brand, man in kritieke toestand nadat hij brandend huis binnenloopt 

In de nacht van maandag op dinsdag is de Brusselse brandweer uitgerukt voor een brand in een rijhuis van twee verdiepingen aan het Emile des Grées du Loû square in Vorst. De bovenste verdiepingen zijn onbewoonbaar. De bewoner van de woning verkeerd in kritieke toestand nadat hij de woning opnieuw was binenngelopen.