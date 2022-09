Scouts van Wellen mogen na jarenlange traditie leden niet meer ophalen met de tractor bij start van nieuw scoutsjaar

Omdat de traditie jarenlang werd toegelaten door de politie en nu plots verboden wordt, is de verbazing groot bij de scouts van Wellen. "We begrijpen de beslissing van de gemeente, maar het is wel even schrikken als de traditie, die onze scouts uniek maakt, plots niet meer mag doorgaan", zegt hoofdleider Xander Creemers. "Het is raar dat ze ons na al die jaren, nu pas laten weten dat het eigenlijk verboden is. We doen er elk jaar ook alles aan om het zo veilig mogelijk te houden. We bouwen bijvoorbeeld een leuning rond de aanhangwagen en met strobalen op de wagen houden we de kinderen zo ver mogelijk van de rand. Er staan ook altijd 10 meerderjarige begeleiders op de aanhangwagen bij de kinderen. "