Sint-Truiden heeft actieplan klaar om problemen binnen politiezone aan te pakken

In Sint-Truiden wordt er de volgende maanden een actieplan opgemaakt om de problemen binnen de politiezone aan te pakken. Dat is gisteravond gezegd op een extra politieraad. Raadsleden mochten dan toch het rapport van het Comité P over de politiezone inkijken. Voormalig burgemeester Veerle Heeren (CD&V) had die inzage eerst geweigerd, maar kwam daar vorige week op terug.