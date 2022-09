Sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas stijgen fors

Het enkelvoudig tarief voor elektriciteit zal dan 26,510 cent per kilowattuur bedragen, inclusief btw. Het sociaal tarief voor aardgas bedraagt vanaf 1 oktober 3,4 cent per kilowattuur, inclusief btw.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Naar schatting 2 miljoen mensen hebben er recht op. Het tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde, en wordt elke drie maanden vastgelegd door de CREG.

De regulator wijst erop dat de stijging van het sociaal tarief geplafonneerd is. "Zonder plafonnering zouden de tariefstijgingen veel hoger zijn geweest, gemiddeld 41 procent voor elektriciteit en 276 procent voor aardgas." Het sociaal tarief blijft dus een pak goedkoper dan de markttarieven voor energie.