Stad Brugge tevreden over samenwerking met influencers om stad te promoten

Met de influencercampagne mikte de stad voornamelijk op een publiek van 18 tot 35 jaar. "Die doelgroep is makkelijker te bereiken via sociale media. Daarom kozen we ervoor om online campagnes uit te werken waarbij we Brugge in de kijker konden zetten", zegt Hoste. "Het project heeft zijn vruchten afgeworpen. In het najaar willen we ook samenwerken met influencers rond verschillende thema’s zoals cultuur en gastronomie", vertelt Hoste

Een van de influencers die meewerkte aan de campagne is Aaron Vancoppenolle, ook wel bekend als "Aaron The Poolschark". Aaron is eigenaar van verschillende sociale media kanalen en heeft zo’n vijf miljoen volgers. Hij neemt video’s op over poolbiljarten en toont er allerlei trucs. "Ik stuurde zelf naar schepen Mieke Hoste omdat ik wilde meedoen aan de campagne. Zelf ben ik rasechte Bruggeling en ik wilde mijn stad helpen. Ik toonde allerlei leuke plekken in de stad op twee dagen tijd aan mijn volgers. Ik kreeg heel wat positieve reacties", sluit hij af.