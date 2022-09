Stad Ieper gaat straatverlichting (opnieuw) doven: “Een besparing van 200.000 euro”

Huidig burgemeester Emmily Talpe stond destijds niet achter de beslissing en leverde vanuit de oppositie veel kritiek op het doven van de straatverlichting. Bij de verkiezingen van 2018 beloofde ze de straatverlichting ’s nachts opnieuw aan te steken, wat effectief gebeurde. Maar nu neemt Talpe een opvallende beslissing door de straatverlichting opnieuw te doven.

"Het is een tijdelijke en noodzakelijke maatregel", zegt ze. “We moeten de broeksriem even aanspannen in deze onzekere en financieel moeilijke tijden. Met deze maatregel schatten we 200.000 euro per jaar te besparen. We zullen alles ook geregeld evalueren. Dat zal ongeveer om de drie maanden gebeuren. Het is intussen ook de bedoeling om overal ledverlichting te voorzien.”