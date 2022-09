Belgische houwitsers nu toch naar Oekraïne, dankzij … de Britten

In mei dit jaar onderhandelde onze regering met twee Vlaamse bedrijven over de terugkoop van 28 tweedehandse M109-pantserhouwitsers. Ons land wilde die naar Oekraïne sturen. "De prijs lag rond de 150.000 euro per stuk", zegt een bron binnen regeringskringen. Dat zou de totale aankoop en verscheping op zo'n 5 miljoen euro brengen. "Een buitenkansje", zegt een bron binnen de industrie.



Maar de regering-De Croo twijfelde en weigerde om de marktprijs te betalen, omdat het zélf jaren eerder diezelfde houwitsers aan een veel lagere prijs aan de opkopers had verkocht, namelijk aan 15.000 euro per stuk.