Telewerken tijdens een energiecrisis: heb je dan recht op een hogere thuiswerkvergoeding? Of kan je zelf weer meer naar kantoor komen?

"Je zult daarover een open gesprek moeten voeren, waarin alle noden, wensen en verzuchtingen op tafel komen", oppert Ellen Van Grunderbeek, jurdisch experte bij HR-dienstenbedrijf Acerta Consult, in "De ochtend" op Radio 1. "Want ook het logistieke element speelt mee: krijg je iedereen nog aan een bureau gezet deze winter? Eenmaal daarover afspraken zijn gemaakt, is het belangrijk dat die op papier worden gezet. Want de plaats van tewerkstelling is een essentieel element in de arbeidsovereenkomst. Telewerkafspraken vormen daar heel vaak een schriftelijke bijlage bij."