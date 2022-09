Topchefs runnen restaurant met Gentenaars met jongdementie: "De kans geven om hun talenten te tonen"

En het zijn net die laatste die Gent in de picture wil zetten. "Morgen is het Werelddag Dementie", legt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (Vooruit) uit. "Die dag willen we positieve aandacht vragen voor dementie en in het bijzonder voor jongdementie."

"In Gent wonen een 200-tal mensen met jongdementie, dat wil zeggen dat ze tussen de 30 en 65 jaar zijn. Met ons restaurant willen we hen de kans geven om hun talenten te tonen en te laten zien dat ze ondanks hun ziekte nog altijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren."