Truienaar voor 17.000 euro opgelicht via het internet: "Daders werden op heterdaad betrapt"

"Het slachtoffer had zogezegd telefoon gekregen van de bank met de melding dat er op een rekening verdachte verrichtingen gebeurd waren en dat daarvoor de bankcode nodig was", zegt Evi Lennertz van de politiezone Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom. "Er werd ook gezegd dat er een afspraak was op de bank samen met de politie om over die oplichting te praten."