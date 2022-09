Nog zeker één overlijden door onterechte toediening van insuline in woonzorgcentrum

"Er is een derde situatie bekend waarbij er een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na een inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was. Die persoon is later overleden", aldus Crevits. Over welke voorziening het gaat, wilde de minister niet zeggen, maar de voorziening is alvast onder verhoogd toezicht geplaatst.



De minister had het vervolgens nog over een "vierde situatie". Die feiten kwamen aan het licht na een inspectiebezoek. "De feiten waren niet gemeld aan het agentschap Zorg en Gezondheid, maar maakten wel deel uit van een gerechtelijk onderzoek", aldus minister Crevits.