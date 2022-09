Uitbater Flanders Expo in Gent investeert in 50 elektrische laadpalen voor de buurt en een grootschalige renovatie 

Het bedrijf Easyfairs, dat in heel Europa evenemtenhallen uitbaat, kondigt investeringen aan in het Gentse complex Flanders Expo. Zo komt er een gevelrenovatie die het oude gebouw een nieuw elan moet geven. Aan de voorkant van de evenementenhal voorziet het bedrijf ook 50 elektrische laadpalen voor bezoekers én buurtbewoners. De buurt rond Flanders Expo is volop in ontwikkeling. "We willen met deze investering de wijk mee helpen groeien." Het past ook in het doel van het bedrijf om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Easyfairs investeert in totaal 6 miljoen euro.