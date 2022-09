Man uit Lubbeek bekent betrokkenheid bij dood van vrouw na val van vierde verdieping

"Toen we het lichaam van de vrouw onderzochten, vonden we een aantal verdachte elementen", vertelt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. Meer details wil het parket daarover voorlopig niet geven. Uit de autopsie blijkt in ieder geval dat de vrouw om het leven kwam door een val uit haar raam op de vierde verdieping.

"Zondagavond is een verdachte opgepakt. Een 36-jarige man uit Lubbeek die het slachtoffer kende, heeft aan de politie bekend dat hij betrokken is bij haar dood", aldus nog de parketwoordvoerder. De man verschijnt dinsdag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of hij aangehouden blijft of niet.