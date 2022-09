Verdachte van dodelijke duw uit raam appartementsgebouw in Leuven aangehouden

De dertiger uit Lubbeek die opgepakt was na het overlijden van een 56-jarige vrouw zaterdagnacht in Leuven, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord. Dat meldt het Leuvense parket. De man heeft bekend dat hij het slachtoffer opzettelijk uit het raam heeft geduwd, waarna zij een dodelijke val maakte. De verdachte moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen.