Volledige centrum van Westerlo wordt zone 30

Op de gemeenteraad van Westerlo is gisteravond gestemd om in het volledige centrum een zone 30 in te voeren. Het is de bedoeling om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum te verhogen. “We hebben een aantal jaar gewerkt aan een snelheidsplan voor de volledige gemeente en dat plan is een jaar geleden afgeklopt op de gemeenteraad”, zegt Kristof Welters (CD&V), schepen van mobiliteit en fietsbeleid. “Zo zijn er heel wat zone 30’s uitgebreid, hebben straten een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gekregen en hebben we een mobiliteitsstudie over het centrum binnen de ring opgestart.”