Voormalige agent uit Menen krijgt 280 uren werkstraf voor drugs en omkoping

Het onderzoek naar de voormalige politie-inspecteur van 35 jaar uit Menen gaat al terug tot in 2017. Toen werd een man opgemerkt op het festival Cirque Magique in Ledegem met 60 xtc-pillen en cocaïne op zak. De politie voerde meteen een huiszoeking uit en vond in het huis van de vriend nog zo’n 800 xtc-pillen, cash geld en één kilogram cocaïne. Tijdens de huiszoeking vond de politie ook heel wat contacten tussen de man en de voormalige agent.

Daarna startte het onderzoek naar de agent. Daaruit bleek de man naast zijn beroep als agent ook een danser te zijn in discotheken. In het uitgangsleven kwam hij in contact met het drugsmilieu. Hij dealde drugs en hield zijn vriend op de hoogte van politie-acties en onderzoeken door illegaal politiedatabanken te raadplegen. Toen de vriend failliet ging en zijn auto in beslag genomen werd, probeerde hij de drugs die nog in de auto verstopt zaten te recupereren.

De agent nodigde de nieuwe eigenaar uit naar het politiekantoor in Kortrijk en doorzocht zogezegd de auto. De nieuwe eigenaar kreeg een vals document voor drugsvondst mee naar huis. De agent liep daardoor tegen de lamp en werd op 18 maart 2019 gearresteerd in zijn politiekantoor in Kortrijk. De correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeelde de agent vandaag tot 280 uren werkstraf en een boete van 8.000 euro.