Vzw uit Temse luidt alarmklok: "Zonder nieuwe locatie kunnen we arme gezinnen niet meer helpen"

"Voor ons is hier vanaf 2023 geen plaats meer", gaat De Cock verder. "We zijn dus volop op zoek naar een nieuwe locatie. Ook de gemeente is mee op zoek, maar tot hiertoe zonder resultaat. We zien de toekomst somber in, als we niet snel een nieuw onderdak vinden moeten we de boeken sluiten."

Ook medeoprichtster Martine Le Blon hoopt dat er snel een oplossing komt. "We zien de vraag naar voeding enorm toenemen. Voorheen kregen we aanvragen binnen vanaf de 20ste van de maand, nu is dit meestal vanaf de 15de dag van de maand. Alles wordt duurder en mensen zitten sneller door hun maandelijks budget heen."