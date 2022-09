Werken aan gevaarlijk kruispunt op Ring rond Gent in Wondelgem komen dichterbij

In maart 2023 starten de voorbereidende werken om het kruispunt in Wondelgem te veranderen. In 2024 starten dan de eigenlijke wegenwerken. Die zullen 7 jaar duren en voor veel verkeershinder zorgen. "De werken aan het kruispunt in Wondelgem zijn zo complex, dat we er 7 jaar lang in verschillende fasen zullen aan moeten werken", zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. "Momenteel bekijken we wat we kunnen doen om de hinder zo klein mogelijk te houden. Maar het is nu al een druk kruispunt, en met de grote werken, zal het zeker voor veel hinder zorgen. Dat zal niet altijd zo zijn, maar het is moeilijk te zeggen wanneer er waar hinder zal zijn."