Burgers aanzetten om minder te verbruiken, maar ook financiële steun geven: een moeilijk evenwicht voor overheden

"Het is een bijzonder delicate balans, beaamt professor Paul De Grauwe (London School of Economics) in "De wereld vandaag" op Radio 1. “Je wil vermijden dat wanneer je mensen compenseert hun prikkel om te besparen zou afzwakken."

Het antwoord van economen op dit vraagstuk is dat je de mensen een vast bedrag per maand geeft, aldus De Grauwe. "Je transfereert bijvoorbeeld 200 euro, los van wat ze gebruiken, zodat de prijzen ongewijzigd blijven maar de mensen wel een deel van hun koopkrachtverlies recupereren. Zo zwak je de spanning af."

"De vraag is of je dat aan iedereen gaat geven, want niet iedereen heeft het nodig. Bovendien: hoe lang ga je het geven, want de kans bestaat dat de prijzen na verloop van tijd zullen dalen."