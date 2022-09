Wetteren wil auto’s uit centrum weren met nieuw circulatieplan

Tijdens de spits rijden er bijna 500 auto’s per uur door het centrum van Wetteren. Dat komt omdat de gemeente heel wat scholen, bedrijven en winkels telt. Elke dag zijn er dus heel wat fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens die het centrum doorkruisen. En dat is niet altijd even veilig. Bovendien maken de vele auto’s het ook niet gezellig als je in Wetteren wil winkelen of een terrasje wil doen, vindt de gemeente.

Daarom wil Wetteren volgend jaar een circulatieplan invoeren. Dat moet ervoor zorgen dat minder auto’s en vrachtwagens van oost naar west rijden door het centrum van Wetteren. Sommige straten worden éénrichtingsstraten. En het verkeer zal ook meer naar de parkings aan het station en de Scheldekaai worden geleid. Zo wil Wetteren het centrum veiliger en aangenamer maken. De voorbereidende werken voor het circulatieplan starten in januari volgend jaar, en tegen april moet de nieuwe verkeerssituatie een feit zijn.