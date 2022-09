Woonzorgcentrum in Wakken wint prijs voor lichtsysteem voor mensen met dementie: "Als ze het licht volgen, vinden ze kamer terug"

Het woonzorgcentrum Samen in Wakken heeft vandaag de laureaat Zorgvinding mogen ontvangen. Het woonzorgcentrum ontvangt de prijs omdat ze een lichtsysteem hebben ontwikkeld die de zorgverlening in het wzc gemakkelijker maakt. Zo installeerden ze zes lichtstraten langs de muren in het woonzorgcentrum voor mensen met dementie. Het gebeurt dat mensen met dementie 's nachts verward zijn en daardoor hun kamer verlaten. Wanneer ze dan even hun weg kwijt zijn, kunnen ze de lichtstraten volgen om terug naar hun kamer te gaan.

Het systeem zorgt voor meer rust bij de bewoners en bij de medewerkers. "We zien dat de mensen met dementie veel minder schrik hebben en dat ze veel doelgerichter op hun doel aflopen. Daardoor storen ze de andere bewoners minder ’s nachts. Daarnaast is het voor de medewerkers ook een goed systeem. Zij moeten minder zoeken waar de bewoners naartoe gaan, want ze vinden de weg zelf terug", vertelt Inke Urbain van Samen. Het systeem wordt telkens individueel ingezet. Op dit moment heeft het woonzorgcentrum zes lichtstraten die vertrekken vanuit een kamer van een bewoner met dementie.