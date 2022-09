Na oproep van woonzorgcentrum in Hamme: boer Thomas wil met koe Julie langsgaan bij dementerende bewoners

"Julie is de lievelingskoe van ons papa", vertelt Thomas. "Ze is al 5 jaar bij ons op de boerderij. Ze is hier geboren, maar haar mama wou het kalfje niet laten drinken. We hebben ze dus zelf melk moeten geven met een emmer. Daardoor is ze mensen gewoon. Het is een hele brave. Je kan er zelfs op gaan liggen, als je dat zou willen."

Boer Thomas kijkt er alvast naar uit om zaterdag met koe Julie langs te gaan in het woonzorgcentrum in Hamme. "Ik ga Julie met mijn tractor en dierenkar naar Hamme brengen. De rusthuisbewoners kunnen ze dan aaien of knuffelen. Julie zal niets liever hebben. Vaak zeggen mensen : het is maar een domme koe. Maar dat is echt niet waar, je krijgt er veel liefde van."