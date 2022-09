Yvonne Reynders (85) is tweede wielericoon op de Koppenmuur in Roeselare

In heel de wielergeschiedenis is er bijna niemand die zo’n palmares voor kan leggen. Reynders werd vier keer wereldkampioene op de weg (1959, 1961, 1963 en 1966) maar behaalde ook een regenboogtrui op de piste (WK achtervolging in 1961, 1963 en 1965). Daarnaast werd ze nog zes keer Belgisch kampioen in de achtervolging, drie keer Belgisch kampioen op de weg en één keer Belgisch kampioene in de sprint. "Een echt icoon in de mondiale wielersport, maar bijna niemand die nu nog over haar sprak. Het leek ons een gepast eerbetoon voor Reynders om haar in onze galerij van wereldkampioenen een plaats te geven", zegt Thomas Ameye, directeur van KOERS.