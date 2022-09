Extra onderzoek gevraagd in dossier voetbalschandaal, zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld

In de zaak rond fraude in het Belgisch voetbal, de zogenoemde Operatie Zero, hebben verschillende advocaten bijkomend onderzoek gevraagd. De kamer van inbeschuldiging in Antwerpen heeft de zaak daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. De KI moet uiteindelijk beslissen of 56 mensen en een vennootschap voor de rechter moeten komen voor hun rol in mogelijke fraude in het voetbal.