Kontich blundert: zwembad moet maandenlang dicht na administratieve fout

De burgemeester betreurt dat het zo is moeten lopen. "Het is bijzonder jammer dat door een administratieve fout de publieke dienstverlening er zwaar onder te lijden heeft", geeft Seldeslachts toe. "Zeker voor scholen en sportverenigingen die al een zwemachterstand hadden door corona, maar ook gewoon voor elke burger. Het zijn al zeer moeilijke tijden en dan moeten we het zwembad sluiten, dat is bijzonder pijnlijk." In de ruime regio is er al een tekort aan zwembaden om alle scholen te kunnen laten zwemmen, dus het is niet duidelijk waar iedereen in de tussentijd naartoe zal kunnen gaan.

De gemeente Kontich gaat nu bekijken hoe het is misgelopen en plant in oktober een extra vergadering om te zien hoe ze hun organisatie moeten bijsturen. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere gebouwen in de gemeente die mogelijk niet in orde zouden zijn.