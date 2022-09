Hoe kan je voorkomen dat je niet rondkomt op je oude dag? 5 dingen die je wil weten over je pensioen

Bouw een spaarpotje op, dat is het derde advies van Michaël en Ewald. “Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan uiteraard beleggen, maar een heel goede manier van sparen blijft het aanvullend pensioen. Dat is een pensioenplan via je werkgever. Die zogenaamde ‘groepsverzekering’ blijft een fiscaal voordelige manier van je werkgever om je te verlonen. Voor wie er geen aanspraak op kan maken, bestaat er nog altijd het individueel pensioensparen. In dat geval spaar je dus zelf het geld bijeen.”