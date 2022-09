8 op de 10 gepensioneerden kunnen met hun wettelijke pensioen de rusthuisfactuur niet betalen

Het is dus belangrijk om als gepensioneerde over een extra spaarpotje te beschikken. Dat kan bijvoorbeeld via het aanvullende pensioen of pensioensparen. "Dat krijg je op het moment van je pensionering, terwijl facturen voor een woonzorgcentrum pas later een zorg zijn", zegt Van Droogenbroeck. Er is daarnaast ook "gewoon" sparen of beleggen, je eigendom verkopen, of blijven werken na je pensioen. Er is wel een "maar". "Door de hoge inflatie wordt veel weggevreten", zegt Van Droogenbroeck. "Het is voor iedereen, ook voor mensen met een minder groot vermogen, van groot belang om ermee bezig te zijn. Financiële geletterheid is cruciaal, maar hier bij ons is daar nog wat werk aan."