Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie aan, wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne? "Wanhoopspoging om zaak recht te trekken"

In een vooraf opgenomen televisietoespraak kondigde de Russische president vanmorgen een gedeeltelijke militaire operatie aan. Eigenlijk werd zijn toespraak gisteravond al verwacht, maar het blijft onduidelijk waarom alles naar vandaag werd doorgeschoven.

"Wat we wel weten, is dat er de voorbije dagen in het Kremlin toch wel een stevige discussie is geweest over de richting die de oorlog in Oekraïne uit moet", legt Jan Balliauw uit in onze VRT NWS Live. "Gisteren kwam dan plots dat scenario over die referenda, maar blijkbaar was nog niet alles uit gediscussieerd en is de toespraak daarom verschoven."