29 miljoen Britse kijkers, 25 uur aanschuiven en 5.949 Britse militairen: de begrafenis van de Queen in cijfers 

De meeste mensen in het VK volgden de begrafenis via de openbare omroep: zo'n 19,5 miljoen mensen stemden af op BBC One en nog eens 2 miljoen Britten keken naar BBC Two, waar dezelfde tv-uitzending werd voorzien van gebarentaal. ITV was goed voor zo'n 5,3 miljoen kijkers en nog eens meer dan een miljoen mensen volgden de plechtigheden via Sky News of Sky Sports, waar voor de gelegenheid eens geen voetbal of rugby te zien was.



Er is nog geen zicht op hoeveel mensen er wereldwijd de ceremonie hebben gezien.