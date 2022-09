Bekende Beringse TikTokker aangehouden: "Hij wordt verdacht van ernstige zedenfeiten met jonge vrouwen"

Het bericht over de aanhouding van de Beringse TikTokker Glen W. staat vandaag in het Belang van Limburg en is aan onze redactie bevestigd. "De jongeman wordt verdacht van ernstige zedenfeiten met jonge vrouwen", klinkt het bij het parket.

De Beringenaar is enkele weken geleden al opgepakt en intussen aangehouden. De onderzoeksrechter liet hem opsluiten in de gevangenis. Het onderzoek loopt nog. Het parket wil verder geen commentaar geven.