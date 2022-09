Bisdom Brugge roept kerken op om verwarming lager te zetten

Binnenkort zal de verwarming in de kerken ook enkele graden lager staan. Het bisdom Brugge roept kloosters, parochies en kerken in onze provincie om de verlichting zoveel mogelijk uit te laten en de verwarming in de kerken lager te zetten. "Veel kerkgebouwen worden op een constante temperatuur verwarmd, bijvoorbeeld 12 graden, en worden in de weekends verhoogd naar 16 graden. We vragen ons af of het wel aangewezen is om de temperaturen te verhogen. Mensen kunnen ook een dikke jas aandoen of een fleecedekentje meenemen", vertelt Bart Vercauteren van het bisdom.

Daarnaast denkt het Bisdom er over na om misvieringen te bundelen. "Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld in een kleine parochie een viering hebben op zaterdag in de ene kerk en op zondag in de parochie ernaast in een andere kerk en dat we die vieringen zouden bundelen. Dat zijn zaken die we niet kunnen opleggen en we bekijken dat van plaats tot plaats", zegt Bart Vercauteren.