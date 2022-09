Brakel schrapt geplande projecten door de energiecrisis: "Geen skatepark"

"We gaan niet raken aan de plannen rond ons zwembad, daar blijft alles zoals gepland. We gaan wel de straatverlichting doven, behalve op kruispunten. Maar het is met spijt in het hart dat we als gemeente moeten zeggen dat enkele projecten er niet komen", zegt de burgemeester. "Zo komt er geen skatepark, komt er ook geen nieuw KSA lokaal in Elst en is er ook geen budget meer voor een hondenspeelweide."