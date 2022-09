Brugge viert 50ste editie van de scholenloop met Olympisch atlete Noor Vidts

Stad Brugge gaf daarnet het startschot voor de 50ste scholenloop. Op de wedstrijd vandaag waren meer dan 700 deelnemers aanwezig. Het is meteen ook de start van de Vlaamse loopweken, een campagne met gelijkaardige wedstrijden over heel Vlaanderen. Wereldkampioene indoor vijfkamp Noor Vidts is meter van de Vlaamse loopweken en kwam vandaag langs bij om de kinderen aan te moedigen.

Om meer kinderen en jongeren aan het sporten te krijgen, ligt het accent van de scholenloop op plezier in plaats van competitie. "Vroeger liepen verschillende leerjaren van het middelbaar en lager tegen elkaar. Nu kiezen we meer voor een belevingsloop met de focus op plezier. Zo maakten we een hindernissenparcours met strobalen en kruipnetten", vertelt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).