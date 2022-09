China roept op tot "staakt-het-vuren via dialoog" na toespraak van Poetin over "gedeeltelijke militaire mobilisatie"

De Russische president Poetin heeft vanmorgen een "gedeeltelijke mobilisatie" afgekondigd en dreigde om "alle beschikbare middelen" uit zijn arsenaal in te zetten om zijn grondgebied te beschermen, in het bijzonder tegen het Westen.



Gisteren kondigde Rusland nog maar aan dat ze referenda zullen organiseren over een aanhechting bij Rusland in de Oekraïense regio's die door Moskou worden gecontroleerd. Volgens experts wijst dit opnieuw op een paniekreactie van het Kremlin.