Circulatieplan Anderlecht: betonblokken gaan weg

Partijgenoot en schepen Suzanne Müller-Hubsch laat weten dat ook zij vorige week heeft voorgesteld om betonblokken te verwijderen en bepaalde elementen uit het circulatieplan te wijzigen. Ook voor haar is het belangrijk om meer in dialoog te gaan met de Anderlechtenaar: "We willen een volksraadpleging organiseren om wijk per wijk de mening over het circulatieplan te vragen aan de Anderlechtenaar."