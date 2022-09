Correcties en aanvullingen in september

In het Journaal van 11 september werd gezegd dat de kist van Queen Elizabeth bedekt was met de Koninklijke Vaandels van de vier Britse naties. Dat klopt niet. Tijdens de reis naar Edinburgh was de kist van Queen Elizabeth bedekt met de Koninklijk Vlag zoals die gebruikt wordt in Schotland. Dat is een andere versie van de Britse Koninklijke Standaardvlag.