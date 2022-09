"Is jouw leven helemaal veranderd door je menopauze?" Actrice Courteney Cox (58) maakt nieuwe versie van beroemde tamponreclame

In 1985 schreef de toen 21-jarige Courteney Cox tv-geschiedenis in de Verenigde Staten met een reclamefilmpje voor tampons. Ze was de eerste die het woord period, oftewel maandstonden, op televisie gebruikte. Reclame voor maandverband en tampons hield (en houdt) het meestal omfloerst op vage omschrijvingen als "die tijd van de maand". Cox was toen nog een nobele onbekende, op een verschijning in de videoclip van "Dancing in the dark" van Bruce Springsteen na. Later verwierf ze eeuwige roem als Monica Geller uit "Friends".