Twee maanden na de "graandeal" tussen Rusland en Oekraïne: 6 redenen waarom de deal geen groot succes is

Exact twee maanden geleden, op 22 juli, bereikten Rusland en Oekraïne na lang onderhandelen een akkoord over de export van 22 miljoen ton graan dat door de oorlog geblokkeerd was in Oekraïense havens. De "graandeal" moest de tekorten op de wereldmarkt wegwerken, de voedselprijzen doen dalen, en de hongercrisis in de wereld verlichten. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemde de deal "een baken van hoop". Maar de deal is geen groot succes, zo blijkt. Waarom niet? We zetten het even voor je op een rij.